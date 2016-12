I costi degli statali in malattia: in un anno persi 30 milioni di giorni

08:03 - Un dipendente pubblico si ammala in media 2,62 volte l'anno. Un privato solo due. E' il dato fornito dalla Cgia di Mestre, elaborando gli ultimi numeri forniti dall'Inps sul pubblico impiego. In dodici mesi sono trenta milioni i giorni di lavoro persi, un certificato medico su tre è per il lunedì. Numeri che comunque segnalano un miglioramento rispetto al passato, quando la forbice era leggermente più ampia.

Merito, pare dell'ex ministro Brunetta, che in materia di assenteismo aveva messo nel mirino gli statali. Proprio l'ex titolare della Funzione Pubblica aveva dichiarato guerra all'assenteismo nella pubblica amministrazione, ricorda il Messaggero, coniando il termine "fannulloni". Il dato è comunque una media, quindi c'è chi tra gli statali usufruisce di un numero di giorni di malattia ben maggiore. Spetta ora a Marianna Madia migliorare ancor più la situazione.



I più cagionevoli risultano essere gli appartenenti alle forze dell'ordine, con oltre 60 giorni di assenza l'anno, battendo i lavoratori di Palazzo Chigi (56 giorni). I più stakanovisti sono i magistrati, con solo 4,5 giorni.