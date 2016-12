Giubileo, ecco tutti i precedenti Da Bonifacio VIII a Francesco

1300: Bonifacio VIII. Fu il primo Giubileo della storia durante il quale si poteva lucrare l'indulgenza plenaria. Nelle intenzioni del Papa, l'evento si sarebbe dovuto ripetere ogni 100 anni secondo la tradizione ebraica.



1350: Clemente VI. Il Pontefice decise di accorciare i tempi riducendo l'intervallo a 50 anni. Aggiunse a San Pietro e San Paolo fuori le mura, le basiliche da visitare, anche San Giovanni in Laterano.



1390: indetto da Urbano VI, presieduto da Bonifacio IX, che introdusse nelle chiese da visitare anche Santa Maria Maggiore.



1400: Bonifacio IX



1423: Martino V



1450: Niccolò V. Fu deciso di ridurre ulteriormente la data per ogni Giubileo che si sarebbe dovuto tenere ogni 25 anni.



1475: indetto da Paolo II, presieduto da Sisto IV. Quest'ultimo progettò un vero rinnovamento di Roma, città che proprio in quegli anni attirò i più grandi artisti dell'epoca.



1500: Alessandro VI. Per lucrare l'indulgenza per i romani era necessario visitare 30 volte le quattro basiliche mentre per gli stranieri soltanto 15 volte.



1525: Clemente VII



1550: indetto da Paolo III, presieduto da Giulio III



1575: Gregorio XIII: fece riparare numerose strade a vantaggio dei pellegrini. Diversi i restauri nella città.



1600: Clemente VIII



1625: Urbano VIII. A causa di un'inondazione del Tevere, la basilica di San Paolo fu sostitutia con quella di Santa Maria in Trastevere.



1650: Innocenzo X



1675: Clemente X



1700: aperto da Innocenzo XII, concluso da Clemente XI



1725: Benedetto XIII



1750: Benedetto XIV. Il Pontefice rimise a nuovo le chiese e domandò ai cardinali di fare lo stesso con quelle delle quali erano titolari.



1775: indetto da Clemente XIV, presieduto da Pio VI



1825: Leone XII



1875: Pio IX



1900: Leone XIII



1925: Pio XI



1933: Pio XI



1950: Pio XII.



1975: Paolo VI. Fu il primo Giubileo ad essere trasmesso in mondovisione.



1983: Giovanni Paolo II. Fu promulgato per celebrare i 1950 anni dalla redenzione attuata da Gesù Cristo sulla croce nell'anno 33.



2000: Giovanni Paolo II. Questo Giubileo fu particolarmente importante e si contraddistinse sia per i forti significati simbolici (duemila anni dalla nascita di Cristo e l'avvento nel nuovo millennio) che per la richiesta di perdono da parte della Chiesa Cattolica per gli errori commessi nella storia universale.



2015: Francesco. Incentrato sulla Misericordia divina "perché la Chiesa, in questo momento di grandi cambiamenti epocali, è chiamata a offrire più fortemente i segni della presenza e della vicinanza di Dio", ha spiegato papa Bergoglio.