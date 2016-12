Eurolat, pm: 9 anni a Geronzi

12:07 - La Procura di Roma ha chiesto 9 anni di reclusione per l'ex presidente della Banca di Roma, Cesare Geronzi, e per l'ex patron della Cirio, Sergio Cragnotti, nell'ambito del processo per l'operazione Eurolat, settore latte della Cirio. Secondo l'accusa, i due nel 1999 costrinsero la Parmalat di Calisto Tanzi ad acquistare la società ad un prezzo ritenuto incongruo, superiore di almeno 200 miliardi di lire rispetto al valore effettivo.