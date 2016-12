Caso Cucchi, i carabinieri indagati: "Giochiamocela per pena sospesa"

"Se ci danno cinque anni, dobbiamo giocarcela per avere la pena sospesa". E ancora: "Se ci mandano via dall'Arma andiamo a fare rapine agli orefici". Questi i progetti che con lucida razionalità pianificano i due carabinieri indagati per lesioni gravissime ai danni di Stefano Cucchi, il geometra romano morto a seguito di un pestaggio nel 2009. Alessio Di Berardo e Raffaele D'Alessandro, i due militari intercettati in auto, si mostrano lucidi, freddi e consapevoli che la faccenda è seria. Questi ultimi audio shock vanno a inserirsi nelle carte della nuova inchiesta.