Blitz anti evasione a Campo de' Fiori: i ristoranti vip intestati a un senza tetto

19:23 - Continua il braccio di ferro tra il Campidoglio e gli esercizi commerciali a Campo de' Fiori. La task force comunale ha perquisito 30 esercizi commerciali nella piazza romana scoprendo 800mila euro di evasione fiscale e tariffaria e 23 lavoratori non in regola. Un immigrato che viveva in una struttura di accoglienza era rappresentante legale dei due più grandi ristoranti della piazza.

La notizia è stata resa pubblica dal Campidoglio mettendo in luce l'operazione condotta dalla task force coordinata dal comandante Raffaele Clemente, composta da agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e da funzionari di Aequaroma, Inps e ASL.



Accertati mancati pagamenti della tassa sui rifiuti (Tari), della tassa di occupazione di suolo pubblico (Cosap) e del canone per le insegne pubblicitarie. Inoltre gli agenti e gli operatori della task force hanno rilevato numerose violazioni amministrative, penali per frode in commercio e in materia di igiene e conservazione degli alimenti.



Sono stati individuati 23 lavoratori non in regola nei locali controllati, di cui cinque impiegati in nero, mentre un cittadino extracomunitario, residente a Roma in una struttura di accoglienza, è risultato il rappresentante legale di due società che gestiscono altrettanti ristoranti, tra i più grandi presenti sulla piazza.