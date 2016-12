Auto su pedoni, arrestata 17enne rom Famiglia ricercato:chiediamo perdono

"Vogliamo chiedere scusa alla famiglia della vittima dell'incidente e a tutti i feriti. Se potessimo incontrare quelle persone, chiederemmo loro perdono". Queste le parole dei familiari del minorenne. E' stata intanto rafforzata la vigilanza delle forze dell'ordine nei campi nomadi della Capitale dopo le numerose minacce e sfoghi di stampo razzista registrati dopo l'incidente.



Alfano: "Pagheranno caro fino in fondo" - "Sono in costante contatto con il Dipartimento della pubblica sicurezza. Ho chiesto loro il massimo impegno. Non avranno scampo, li prenderemo e non avranno nessuno sconto da parte dello Stato. Pagheranno caro e fino in fondo per quello che hanno fatto", ha assicurato il ministro dell'Interno Angelino Alfano.



La sorella del minore ricercato: "Deve andare dal pm" - "Stiamo provando a chiamarlo al telefono ma non risponde, non sappiamo dov'è. Se torna qui lo porteremo dal magistrato che deciderà cosa fare". Lo afferma Claudia, la sorella di uno dei due minori rom ricercati. "Ha 17 anni, forse ha paura della polizia", ha aggiunto la madre, visibilmente scossa, parlando nella sua baracca nell'insediamento della Monachina, dove risiede anche la ragazza arrestata, coinvolta nell'incidente.



Un fuggitivo è il marito della 17enne arrestata - Il minore ricercato dalla polizia sarebbe il marito della 17enne arrestata. Secondo quanto raccontano i familiari della coppia di giovanissimi, i due erano in auto per accompagnare una persona in ospedale per problemi cardiaci. La coppia vive nel campo della Monachina, nel quartiere ovest della Capitale, ed ha un bimbo di 10 mesi.



Marino: "Roma eviti la trappola del razzismo" - Roma eviti di cadere nella trappola del razzismo dopo il tragico incidente dei rom che hanno investito in auto diverse persone uccidendo una donna. L'appello arriva dal sindaco Ignazio Marino, che dichiara: "Roma non vuole essere trascinata in basse strumentalizzazioni elettorali. Occorre vicinanza alle vittime, severità per i colpevoli rifuggendo da odi e paure che qualcuno tenta di suscitare. La città può vincere questa sfida".