21 febbraio 2015 Angela Merkel ricevuta dal Papa in Vaticano In dono un aiuto per i figli dei rifugiati La cancelliera ricevuta in udienza privata dal Santo Padre, che le ha regalato la medaglia del pontificato con San Martino che dona il mantello al povero

12:29 - Angela Merkel ha incontrato Papa Francesco in Vaticano e il loro colloquio è durato circa 40 minuti. Al momento dello scambio dei doni, la cancelliera ha consegnato al Santo Padre, in una busta bianca, una donazione in denaro destinata ai bambini dei rifugiati in fuga dai conflitti in Medio Oriente, in particolare Siria e Iraq. Ha inoltre regalato al pontefice anche un cofanetto di cd con musiche di Bach.

Il pontefice ha ricambiato i doni con la medaglia del pontificato raffigurante San Martino che dona il suo mantello al povero. "Mi piace regalare questa immagine ai capi di Stato - ha spiegato Bergoglio - perché penso che il loro lavoro sia proteggere i loro poveri". Al che la cancelliera ha risposto: "Noi cerchiamo di fare del nostro meglio".



Il Papa, che durante lo scambio ha pronunciato in tedesco solo la parola "danke" (grazie) passando subito all'italiano, ha anche offerto alla cancelliera la sua esortazione apostolica "Evangelii gaudium". La Merkel ha subito notato che il testo era in traduzione tedesca. "Così lo può leggere", le ha detto Francesco. "Lo farò", ha risposto la Merkel.