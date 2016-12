Addio a Lucia Ottobrini, grande protagonista della Resistenza romana

Si è spenta sabato all'ospedale S. Raffaele di Rocca di Papa , all'età di 91 anni, Lucia Ottobrini , protagonista insieme al marito Mario Fiorentini della Resistenza romana. La donna, originaria dell'Alsazia, parlava la lingua tedesca e, per questo, nella capitale era ritenuta la gappista più odiata da Herberth Kappler . Insieme al marito e a storici partigiani come Rosario Bentivegna e Carla Capponi, ha ideato l'attentato di Via Rasella .

Con il marito la Ottobrini viveva ancora in quella zona della Capitale teatro dell'attentato e, insieme ai settant'anni della Resistenza, aveva festeggiato con Fiorentini altrettanti anni di matrimonio.



Proprio nella giornata di sabato 26 settembre, nella sede del Pd di Via dei Giubbonari (ex storica sezione del Pci), era stato proiettato alla presenza di Mario Fiorentini un documentario sulla "partigiana d'Alsazia" con tanto di consegna della tessera onoraria del partito. La Ottobrini - pluridecorata per i meriti durante la guerra - aveva avuto un malore circa un mese fa e si è aggravata.