Wojtyla-Roncalli, Benedetto XVI concelebrerà la messa con Francesco

01:52 - Alla messa di canonizzazione, insieme a Francesco, ci sarà anche Benedetto XVI. Lo ha annunciato il portavoce vaticano padre Federico Lombardi: "Ratzinger sarà presente domenica, 27 aprile, alla canonizzazione di Roncalli e di Wojtyla e concelebrerà il rito", ha affermato.

Canonizzazione, disposti 10mila uomini per la sicurezza - Intanto per garantire la sicurezza scenderanno in campo 10 mila uomini. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Angelino Alfano spiegando che si arriva a questa cifra con la dotazione aggiuntiva di 3.500 uomini delle forze dell'ordine. Sono 24 i capi di Stato, compresi i sovrani e reali, attesi per la cerimonia di canonizzazione dei due papi. Sono previsti anche 10 capi di governo, 40 tra ministri e viceministri, 8 vicecapi di stato e 20 capo delegazioni. In tutto saranno 122 le delegazioni straniere presenti, di queste già 105 si trovano a Roma.



Piazza San Pietro invasa dai pellegrini - Si presenta già invasa da una moltitudine festante e colorata piazza San Pietro, alla vigilia del maxi evento delle canonizzazioni di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Migliaia i pellegrini polacchi giunti per festeggiare la santificazione del "loro" papa. Molti si sono radunati intorno a un gruppo di musicisti che in costume tradizionale hanno cominciato a improvvisare musiche e canti religiosi. Un lunghissimo serpentone di folla sta crescendo di ora in ora alimentato dalla folla che si appresta ad entrare in basilica per portare il proprio omaggio sulle tombe dei due Papi. Tutto intorno alla piazza e nelle vie circostanti, tra canti dei fedeli, striscioni, sventolio di bandiere di diverse nazionalità e fazzoletti bianchi e gialli (i colori del Vaticano) è tutto un brulicare di pellegrini a cui si mescolano anche turisti.