14 settembre 2014 San Pietro, il Papa sposa 20 coppie:

"Il matrimonio è un viaggio difficile" Nell'omelia il Santo Padre ricorda che la vita a due "non è una fiction. Il cammino non è liscio né privo di conflitti. Non sarebbe umano. Ma questa è la vita" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:05 - Papa Francesco ha celebrato nella basilica di San Pietro il matrimonio di 20 coppie della diocesi di Roma. "Il matrimonio - ha detto il Pontefice durante la messa - è simbolo della vita, della vita reale, non è una fiction! Non è un cammino liscio, senza conflitti: non sarebbe umano. E' un viaggio impegnativo, a volte difficile, a volte anche conflittuale, ma questa è la vita".

"L'amore di Gesù, che ha benedetto e consacrato l'unione degli sposi, è in grado di mantenere il loro amore e di rinnovarlo quando umanamente si perde, si lacera, si esaurisce", ha ripreso il Santo Padre. "L'amore di Cristo può restituire agli sposi la gioia di camminare insieme - ha concluso -; perché questo è il matrimonio: il cammino insieme di un uomo e di una donna, in cui l'uomo ha il compito di aiutare la moglie ad essere più donna, e la donna ha il compito di aiutare il marito ad essere più uomo".



Infine, Papa Francesco ha ricordato la "incalcolabile forza, la carica di umanità contenuta in una famiglia: l'aiuto reciproco, l'accompagnamento educativo, le relazioni che crescono con il crescere delle persone, la condivisione delle gioie e delle difficoltà". "Le famiglie - ha aggiunto - sono il primo luogo in cui noi ci formiamo come persone e nello stesso tempo sono i 'mattoni' per la costruzione della società".



Al termine della celebrazione, Francesco ha incontrato e salutato nella sagrestia le venti coppie, che sono poi andate nei Giardini vaticani per alcuni scatti fotografici.