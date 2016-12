Romano ferito a Napoli, la Digos esclude il coinvolgimento degli ultrà

14:09 - La Digos, dopo i primi accertamenti, esclude che il ferimento del 36enne romano, R.P., avvenuto martedì a Napoli, sia da collegare a rivalità tra tifosi. Proseguono le indagini per chiarire del tutto le modalità dell'episodio. Ascoltato dagli inquirenti anche l'uomo ha escluso che si sia trattato di una vendetta legata alla fede calcistica.

In un primo momento sembrava che l'uomo fosse stato ferito da un gruppo di persone che lo avrebbero preso di mira sentendolo parlare con accento romano, e che colpendolo avrebbero detto "questo è per Ciro", in riferimento alla morte di Ciro Esposito, il tifoso partenopeo colpito gravemente fuori dello stadio Olimpico e morto dopo una lunga agonia.



La polizia ha raccolto altre testimonianze di persone vicine al ferito. Gli atti dell'interrogatorio verranno trasferiti alla Digos di Napoli che indaga sulla vicenda.