17 settembre 2014 Roma, vigilantes spara e uccide la ex

Lui: "Il colpo è partito per errore" La 27enne è stata raggiunta da un colpo di pistola alla testa. Al momento della tragedia, c'erano anche i genitori della giovane. Sequestrato l'appartamento Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

19:57 - E' morta poco dopo in ospedale Natascia Meatta, la 27enne che era stata ricoverata in gravissime condizioni dopo che il suo ex le ha sparato un colpo di pistola alla testa. E' successo in un'abitazione alla periferia di Roma. L'uomo, 36 anni, di professione guardia giurata, ha detto alla polizia che il colpo è partito accidentalmente.

Al momento della tragedia, c'erano anche i genitori della giovane. La ragazza con l'ex avrebbe anche un figlio. Dopo il ferimento l'uomo ha accusato un malore. La donna era stata trasportata in condizioni critiche al Policlinico Tor Vergata di Roma.



Alla polizia ha raccontato che il colpo è partito mentre toglieva la pistola dalla fondina. L'appartamento è stato posto sotto sequestro e verranno effettuati anche gli esami balistici per accertare la traiettoria del proiettile. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, anche se propendono per un incidente. Hanno ascoltato i testimoni, i genitori di lei, che al momento dello sparo erano in casa.