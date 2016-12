Parla il papà di Federica, morta ad Anguillara: "Mi abbracciava forte"

18:20 - Federica Mangiapelo fu ritrovata senza vita la mattina del primo novembre 2012, sulle sponde del lago di Anguillara, in quello stesso lembo di spiaggia dove oggi il padre della ragazzina, Luigi ricorda quei drammatici momenti. "Il momento del riconoscimento è stato il peggiore della mia vita, ho finito di vivere".

Secondo una prima autopsia la ragazzina sarebbe morta per una miocardite, ma il giudice ha chiesto a un pool di esperti nuove indagini. Da chiarire soprattutto la posizione di Marco Di Muro, fidanzato della sedicenne e unico indagato per omicidio volontario. Quella maledetta sera i due ragazzi erano usciti insieme, avevano litigato. Luigi ne è convinto: è lui il responsabile della morte di mia figlia: "Federica aveva deciso di lasciarlo, Marco non accettava questa idea, avranno litigato, non so che cosa è successo posso solo immaginare che c'è stata una litigata finita male".



Luigi vuole giustizia, vuole sapere cosa è successo a sua figlia, che avrebbe compiuto 18 anni a febbraio, una ricorrenza che i familiari hanno voluto comunque festeggiare: "Siamo andati con i suoi amici sulla sua tomba le abbiamo portato dei fiori". Un padre distrutto a cui rimangono solo i ricordi: "Mi abbracciava forte e mi diceva ti voglio bene"