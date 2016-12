Italia tropicale: caldo, afa e temporali di calore in montagna

Una possibile parziale tregua dal caldo intenso sembra profilarsi fra domenica e l'inizio della prossima settimana quando le correnti atlantiche riusciranno ad avvicinarsi e lambire le regioni settentrionale portando una attenuazione del caldo. Nel frattempo rimarremo sotto l'influenza dell'Anticiclone Nord-Africano col proprio carico di aria bollente che - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - continuerà a favorire un clima dalle caratteristiche tropicali non solo sulla terraferma, ma anche sui mari che manterranno in gran parte valori di temperatura dai 26 ai 30 gradi intorno all'Italia, ossia dai 3 ai 5 gradi sopra la media. Infatti i tratti di mare intorno alla Penisola sono attualmente i più caldi dell'intero Mediterraneo e paragonabili ai mari tropicali come ad esempio il Mar dei Caraibi. Gli unici fenomeni da segnalare, che comunque non porteranno alcun beneficio da punto di vista termico, sono i temporali di calore che tenderanno a svilupparsi a ridosso delle catene montuose, in accentuazione soprattutto nella seconda parte della settimana.

Previsioni per mercoledìMercoledì cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel pomeriggio temporali possibili nel centro est della Sardegna; temporali isolati su Appennino, zone interne del Centro, rilievi della Sicilia; fenomeni occasionali lungo l'arco alpino. Temperature senza variazioni di rilievo, con massime a basse quote per lo compresi tra 34 e 38 gradi. Venti in prevalenza deboli. La settimana sarà via via più instabile e aumenterà il rischio di temporali di calore, a causa di una debole circolazione di aria più fresca in quota che si sposterà verso il Sud.