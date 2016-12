20 marzo 2015 Italia a testa in su, oggi sullo Stivale eclissi parziale del Sole L'oscuramento del disco solare è stato del 69% al Nord e del 35% al Sud. Il picco si è verificato intorno alle 10.30. A Roma sei persone sono finite in ospedale oftalmico Tweet google 0 Invia ad un amico

16:33 - Eclissi di Sole parziale oggi in Italia, con l'oscuramento del disco solare del 69% al Nord e del 35% al Sud. Il picco è stato registrato intorno alle 10.30. Come previsto, non si è piombati nel buio completo e non ci sono stati blackout elettrici. Gli unici che hanno vissuto appieno l'emozione del Sole Nero sono stati gli abitanti delle Isole Far Oer e Svalbard dove il disco solare è stato completamente oscurato dalla Luna.

I sardi sono stati i primi in Italia a vedere l'inizio del "bacio" tra Sole e Luna, alle 9.16 a Cagliari, e poi via via tutto il resto dello Stivale. Alle 9.23 l'eclissi è stata visibile anche a Roma e pochi minuti dopo anche su tutta la costa Adriatica.



Le "tappe" dell'eclissi in Italia - L'intera eclissi è durata circa 2 ore ma il momento più emozionante è stato quello del massimo "oscuramento": il picco di copertura del disco solare è stato registrato intorno alle 10.22 a Cagliari, 10.31 a Roma, 10.38 a Trieste, dopo di che la Luna "è scivolata" via lentamente fino ad abbandonare completamente il Sole, a Trieste alle 11.50.



A Roma in sei al pronto soccorso per fastidi agli occhi - Malgrado i ripetuti avvertimenti di medici ed esperti, sono almeno sei le persone che si sono rivolte al pronto soccorso dell'ospedale oftalmico di Roma per fastidi agli occhi legati all'eclissi. Secondo quanto si è appreso da fonti sanitarie dell'Asl competente, hanno accusato un "annebbiamento visivo per esposizione al sole". Sono tutti in codice verde. Si tratta di quattro donne, un uomo e una bambina.



In Norvegia per l'eclissi: attaccato da un orso

Per vedere l'eclissi di sole si è recato da Praga fino in Norvegia, sulle isole Svalbard, ma qui, mentre era accampato in tenda, il 37enne Jakub Moravec è stato attaccato da un orso polare. L'uomo, trasportato in elicottero all'ospedale di Logyearbyen, ha riportato ferite al volto e al braccio, ma non è in pericolo di vita. L'animale è stato ucciso con un colpo di revolver.