Isis, Alfano: "Allerta elevato In Italia" "48 jihadisti partiti dal nostro Paese"

15:27 - "L'allerta per l'Italia è elevatissima, pur in assenza di una minaccia specifica, ma lo è perché l'Italia è parte di quella grande coalizione internazionale che contrasta il terrorismo, perché è la sede della cristianità, ed ha fatto scelte importanti anche in Parlamento negli ultimi mesi". Lo ha detto il ministro dell'Interno Angelino Alfano sul terrorismo dell'Isis, alla Conferenza sulla sicurezza a Bruxelles.

Sul fenomeno dei "foreign fighters", "abbiamo fatto un monitoraggio che teniamo sempre aggiornato che ci dice un numero di 48 in qualche modo legati all'Italia in termini di transito o passaggi vari effettuati nel nostro Paese", ha aggiunto il ministro. "Il comitato analisi strategica antiterrorismo - ha ribadito - si riunisce di settimana in settimana, abbiamo sempre valutazioni aggiornate e teniamo sotto controllo la situazione".



Per rafforzare il contrasto al terrorismo, Angelino Alfano ha spiegato di avere pronte "norme molto severe" e di "essere pronto a portarle di fronte a governo e Parlamento". Una, "riguarda uno stretto controllo di polizia su soggetti che possono essere considerati a rischio", specificando meglio misure preventive, "che oggi vengono applicate ai mafiosi". Ma anche "colmare la lacuna normativa che rende molto difficile punire chi voglia andare a combattere all'estero, pur non essendo il reclutatore".



Secondo il capo del Viminale, al livello Ue, bisogna rafforzare la registrazione dei passeggeri in ambito Schengen per quanto riguarda voli e transiti, per monitorare al meglio la possibilità che qualche europeo vada su quei teatri di guerra a combattere, e che magari, dopo essersi ulteriormente radicalizzato, torni indietro con la volontà di realizzare quella strategia dei 'mille tagli' che serve a dissanguare il nemico, come sostengono i teorici dell'Isis".



Sono circa 50 gli italiani che combattono con l'Isis - Sono circa 50 gli italiani "partiti per combattere con l'Isis". Lo ha affermato Claudio Galzerano, direttore della Divisione Antiterrorismo Internazionale dell'Ucigos: "E' stata creata una lista consolidata che ci permette di conoscere esattamente le dimensioni del fenomeno in tutte le sue differenti sfumature - ha spiegato -. Siamo, tra tutte le persone coinvolte nella problematica, al di sotto delle 50 unità".