Gela, trovato antico relitto sui fondali

17:51 - Un antico relitto sui fondali di Gela: forse il rinvenimento storico più importante in Sicilia. Sulla base dei materiali recuperati, si tratterebbe di un'imbarcazione risalente alla prima metà del sesto secolo avanti cristo. Almeno 60 anni più vecchia della famosa nave arcaica già recuperata nelle acque gelesi e restaurata in Inghilterra. La soprintendenza del mare, grazie alla segnalazione di un sub,ha recuperato importanti reperti archeologici come testimoniano queste suggestive immagini subacquee.