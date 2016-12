Pordenone, bus carico di bambini esce di strada e finisce in un burrone: dodici feriti

I 47 bambini, di età compresa tra 7 e 13 anni, stavano trascorrendo un periodo di vacanza in un centro estivo; sono quasi tutti sotto shock. Il bus è finito in un burrone, forse per un problema ai freni. A bordo c'erano anche due aiuto-animatori, di 17 anni, e tre altre persone. Sul posto sono giunte anche quattro ambulanze per medicare i contusi e alcuni pullman per trasportare gli altri bambini alla stazione ferroviaria di Aviano, dove è stato allestito un piccolo campo. Nessuno dei ricoverati è in gravi condizioni.



Il piccolo Fabrizio: "Il botto mentre facevamo festa" - "Stavamo facendo festa, non ci siamo accorti di niente, abbiamo sentito un botto e ci siamo rovesciati. Poi le maestre sono state bravissime, mentre tutti piangevano e urlavano, ci hanno fatti uscire da dietro e ci hanno fatto allontanare". E' il racconto di Fabrizio, 9 anni. "Eravamo partiti da pochissimo, io e un amico stavamo giocando a carte... Quando siamo usciti dall'autobus le maestre ci hanno prima fatto mettere in un prato e poi ci hanno fatto salire per un sentiero. Siamo arrivati alla strada, loro avevano paura che scoppiasse tutto perché l'autobus perdeva benzina. Il sentiero era molto ripido e i telefoni non prendevano, allora le maestre hanno fermato le auto che passavano per chiedere aiuto", aggiunge il bimbo.