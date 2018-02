Verona, voragine inghiotte auto in corso Porta Nuova

Paura a Verona per un automobilista che percorreva corso Porta Nuova, nel tratto finale che conduce verso piazza Bra: mentre procedeva sulla corsia di sinistra il manto stradale ha ceduto e una voragine ha inghiottito la sua Renault. Il conducente è rimasto fortunatamente illeso, ma la vettura è rimasta intrappolata per oltre mezzo metro nell'asfalto. Sul viale era previsto il passaggio dei carri allegorici del carnevale per il tradizionale "venardi gnocolar" della città scaligera. Non più tardi della scorsa primavera, la circolazione sull'arteria era stata compromessa dal cedimento della fognatura.