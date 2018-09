Dopo la messa al Foro Italico, Papa Francesco si è recato alla missione "Speranza e carità" di Palermo per pranzare con poveri, migranti ed ex carcerati. Nel menù: olive condite, formaggio a tocchetti, caponata, insalata di riso. Per secondo: petto di pollo panato alla siciliana, insalata mista, sorbetto di limone. E per finire non poteva mancare il classico cannolo siciliano. (Foto Vatican Media)