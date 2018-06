Milano, sgombero in via Palmanova:la polizia libera 12 alloggi occupati

Quattro stabili occupati abusivamente, per un totale di 12 appartamenti, sono stati sgomberati dalla polizia in via Palmanova a Milano. Gli agenti sono intervenuti per liberare un intero complesso immobiliare gestito da Metropolitana Milanese. Per bloccare lo sgombero, un occupante è salito sulla finestra e ha minacciato di buttarsi. Per fermarlo, i vigili del fuoco sono intervenuti con una scala all'esterno; il giovane è fuggito dentro l'abitazione,prima di essere bloccato dalle forze dell'ordine. Una ventina di persone hanno manifestato contro l'operazione della polizia, che è riuscita comunque a portare a termine l'intervento in tutti gli appartamenti. Gli operatori dei servizi sociali del Comune stanno ora cercando sistemazioni alternative per gli sgomberati.