La marcia dei "berretti rossi" dopo la morte dei 16 braccianti: "Schiavi mai"

"Siamo lavoratori, non carne da macello", "Mai schiavi", "Basta morti sul lavoro". Sono alcuni degli slogan della marcia dei "berretti rossi", i braccianti agricoli, nelle campagne di Foggia. Tanti di loro hanno partecipato alla manifestazione, organizzata dall'Usb, per ricordare i 16 braccianti morti sulle strade del Foggiano e per dire basta allo sfruttamento della manodopera, in particolare dei migranti, nei lavori dei campi.