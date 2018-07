E' comparso da qualche giorno sul lungomare di Gaeta e si siede sempre lì, al solito posto, con accanto la foto della moglie che non c'è più. Insieme, per ore, guardano ancora quel mare che li ha visti felici e innamorati. E che chissà per quanto tempo avevano ammirato quelle onde e quell'orizzonte, sempre seduti lì, durante la loro relazione. Ma quell'anziano e quel suo "rituale" non sono passati inosservati a Gaeta (Latina). L'uomo, infatti, è stato immortalato in una foto pubblicata su Facebook, diventata in poco tempo simbolo dell'amore che vince anche la morte. "Sono giorni che viene, - scrive sulla sua bacheca l'autore dello scatto, Giorgio Moffa. - Non conosco questa splendida persona, so soltanto che il suo è stato sicuramente un grande amore. L'ho visto piangere e credo che uomini del genere non nascano più. Un abbraccio forte, caro amico, sei un grande uomo"