1 di 14 Ansa

Ansa

Bossetti, la moglie in aula per l'ultima udienza

In aula per la sentenza di Massimo Bossetti c'è anche la moglie, Marita Comi. Un viso fotogenico, capelli lunghi, fisico da fotomodella, Marita, 41 anni, ha assunto subito il ruolo della moglie guerriera per difendere la sua famiglia. Anche quando qualche dubbio sull'alibi del marito l'ha sfiorata, anche quando in Tribunale ha dovuto rispondere a domande a luci rosse. Si è esposta senza esitazioni, non ha abbassato lo sguardo. Mamma di tre figli, ha concesso interviste dietro compenso (come emerge da alcune intercettazioni). Indifferente alle critiche, come quando in una delle ultime udienze è arrivata a bordo di una Porsche guidata da un consulente della difesa.