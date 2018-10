Bassano del Grappa, crolla tetto e cornicione di un edificio del centro storico: 4 feriti

Quattro persone sono rimaste ferite a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, a causa del crollo di una parte del tetto e di un cornicione di un edificio in via Matteotti. Si tratta di una delle strade del centro storico della cittadina, poco distante dal Municipio. Un giovane è stato colpito a una gamba ed è stato trasportato in ospedale. Sfiorati e colpiti da alcune schegge anche i tre amici che erano con lui. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'edificio. La zona è stata transennata e i curiosi sono stati fatti allontanare per il pericolo di nuovi crolli.