"Grazie di esistere". Poche parole per ringraziare un poliziotto che gli aveva regalato, tempo prima, un paio di guanti. Protagonista un senzatetto di 50 anni, di Venezia, che ha voluto esprimere tutta la sua gratitudine per quell'agente che, vedendolo infreddolito, non aveva esitato a donare i suoi guanti. E il 50enne ha ricambiato, regalandogli un libro, una delle poche cose che portava con sé.