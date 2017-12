"Non sei da sola": il messaggio sul Pirellone per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne

Alla vigilia della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la facciata principale di Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, si è illuminata con la scritta "Non sei da sola": un'iniziativa simbolica, viene spiegato in una nota, "per dire basta alle violenze sulle donne e ricordare che in Lombardia ci sono leggi per la tutela delle vittime". Lo stesso messaggio si "accenderà" sul Pirellone fino a domenica. Nel primo semestre 2017 sono state 3.737 le donne che hanno chiesto aiuto ai centri antiviolenza, mentre 189 donne e 154 minori sono ospiti delle case rifugio. "La retorica non serve. Servono azioni mirate e concrete di educazione, rispetto e insieme di prevenzione e contrasto ad un fenomeno che ha dati preoccupanti", sottolinea il presidente dell'Assemblea lombarda Raffaele Cattaneo, ricordando che "il Consiglio, già dal 2012, ha approvato una legge regionale per il contrasto alla violenza sulle donne con un investimento, in questi anni, di oltre 10 milioni di euro, a cui si aggiungono 7,2 milioni di risorse statali"