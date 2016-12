Epson Meteo per Riccione, un successo

Nonostante le difficili condizioni climatiche di qeusta estate, Epson Meteo "brinda" agli ottimi risultati ottenuti diffondendo un comunicato in cui parlano i numeri. "Abbiamo vissuto senza dubbio una delle stagioni estive più complesse per il settore della meteorologia: sull'Italia sono transitate ben 25 perturbazioni, mentre l'estate precedente ne ha contate solamente 9, con il triplo dei giorni di pioggia, rispetto alla media, al Centronord. Le previsioni meteorologiche, inoltre, sono diventate un aspetto quasi irrinunciabile nella normale pianificazione quotidiana di milioni di persone in tutto il mondo. In questa nostra epoca digitale, l'essere perennemente connessi amplifica la domanda di perfezione richiesta anche in un settore che, per definizione, non può offrire certezze ma solamente previsioni".

"In Italia - si legge nel comunicato stampa - il settore della meteorologia non è ancora regolamentato in maniera strutturata, di conseguenza negli ultimi anni sono aumentati in modo esponenziale siti non professionali che diffondono previsioni e notizie meteorologiche in maniera del tutto errata e allarmistica. Il Comune di Riccione ha sentito l'esigenza di fornire a cittadini e turisti un servizio accurato e attendibile di previsioni meteorologiche, affidandosi alla ventennale esperienza del Centro Epson Meteo, fornitore ufficiale del sito meteo.it, che ha voluto così marcare la differenza e far emergere la qualità dei suoi professionisti, che quotidianamente difendono la scienza meteorologica".

"Dal 25 luglio al 30 settembre, per 68 giorni, il Centro Epson Meteo ha diffuso previsioni meteorologiche focalizzate su Riccione tramite produzioni video, testi e registrazioni audio in cui l'esperto meteo, di volta in volta, ha deciso quale fosse la validità di previsione con il maggiore indice di affidabilità che in quel momento si potesse fornire. I risultati ottenuti hanno premiato il reciproco impegno. Le previsioni corrette riferite al giorno successivo hanno superato l'86%, fino ad arrivare all'82% per il secondo giorno di previsione. Addirittura, quando il meteorologo, in base ai dati in suo possesso, si è spinto sino al quarto giorno, la precisione ha superato il 92%"

Quindi la scommessaè già sul futuro: "Forti di questi eccellenti risultati - conclude la nota - non ci sottrarremo alla sfida meteorologica per antonomasia: le previsioni per la Pasqua 2015, focalizzate ancora una volta su Riccione. Questa attività di collaborazione scientifica nell'ambito della fisica dell'atmosfera e del servizio di previsioni meteorologiche professionali è alla base del sostegno che Epson Italia offre dal 1995 al Centro Epson Meteo, in virtù dell'impegno aziendale nei confronti del rispetto dell'ambiente".