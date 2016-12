Morto il cardinale Giacomo Biffi

Giacomo Biffi fu vescovo, teologo pungente e ironico, uomo di Chiesa che preferiva posizioni nette, "la certezza della fede" a sfumature e compromessi.



La porpora gli fu conferita da Giovanni Paolo II il 25 maggio 1985, poco meno di un anno dopo l'ingresso nell'arcidiocesi emiliana. Era nato a Milano 57 anni prima, il 13 giugno 1928 e cresciuto in via Paolo Fusi, in una famiglia popolare. Nel 1942, durante la guerra, entrò nel seminario di Venegono. Fu ordinato prete a ridosso del Natale 1950, dal cardinal Ildefonso Schuster. Questi, con l'arcivescovo Giovanni Colombo - che consacrò Biffi ausiliare nella diocesi più grande del mondo nel 1976 - furono i punti di riferimento. Prima era stato parroco a Legnano, 15 anni; quindi a Sant'Andrea in Milano.



Di posizioni non certo progressiste, ricorda di aver sempre mantenuto rapporti cordiali, pur non lesinando critiche salaci. Ma ne ebbe anche per Berlusconi nel 1994: "I milanesi non ci sanno fare con la politica, brutto segno se smettono di fare gli imprenditori", e per Prodi, nel 1998: "dopo l'Ulivo mi porta via anche l'asinello, di questo passo non mi resta più niente". Quindi definì "un miracolo" l'elezione a sindaco di Guazzaloca nel 1999.