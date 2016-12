Mafia, don Ciotti: "Serve nuova Resistenza" Bologna, in 200mila alla marcia di Libera

14:23 - "Il processo di liberazione non è terminato. Ci vuole un'altra liberazione dalla presenza criminale. C'è bisogno di una nuova Resistenza etica, sociale e politica". Così don Ciotti, fondatore di Libera, sul palco della manifestazione di Bologna a cui hanno partecipato 200mila persone. "In un momento in cui si parla tanto di riforme - ha aggiunto - ricordiamoci che la riforma più importante è quella delle coscienze".

"Oggi Bologna è la capitale dell'antimafia, ma anche di un no deciso alla criminalità organizzata e alla corruzione", ha detto il sindaco Virginio Merola. "Deve essere un momento di svolta nella vita civile del nostro Paese", ha aggiunto prendendo parte alla marcia organizzata da Libera per ricordare le vittime della mafia e della criminalità organizzata.