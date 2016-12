Imola, cancello cade e uccide una bambina di 6 anni

Una bambina di sei anni è morta uccisa da un cancello che le è caduto addosso mentre stava giocando nel cortile di un'azienda agricola insieme a un amico di 5 anni rimasto ferito. E' successo a Imola, nel Bolognese, nella frazione di Casola Canina. Sono in corso indagini dei carabinieri per ricostruire l'accaduto. E' intervenuta un'ambulanza, ma la piccola è morta durante il trasporto all'ospedale di Imola. L'altro bimbo non è in pericolo di vita.