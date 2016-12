Cane veglia per giorni il padrone morto fino a morire di fame

Avvertiti da una vicina di casa, che da alcuni giorni non vedeva più né l'uomo né il suo cagnolino, i congiunti si sono recati nell'abitazione del pensionato per un controllo, trovando il corpo dell'uomo e del cane, entrambi stesi sul letto, uniti in un'amicizia che nemmeno la morte è riuscita a spezzare.



Secondo gli accertamenti dei carabinieri, intervenuti per un sopralluogo, l'82enne sarebbe morto per cause naturali, e Penelope lo avrebbe vegliato per diversi giorni, senza mai muoversi nemmeno per mangiare e per bere, fino a morire anche lei.