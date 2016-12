Spaccio di droga e foto hard: 25 ragazzini indagati a Ravenna

20:07 - Produzione, detenzione e vendita di immagini pedopornografiche: con queste accuse 25 ragazzini ravennati sono stati indagati dalla Procura dei minori di Bologna; alcuni di loro sono coinvolti anche in un altro filone d'inchiesta per spaccio (con 18 indagati in totale), mentre 60 adolescenti tra i 14 e i 17 anni sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di stupefacenti.

L'indagine, di cui ha dato notizia il Corriere Romagna, è partita dai carabinieri di Marina di Ravenna, inizialmente su un giovane ritenuto al centro di un giro di spaccio. nei cellulari sequestrati man mano che le indagini proseguivano, i militari hanno trovati film e foto che ritraevano sesso tra minori. Secondo le ipotesi degli inquirenti venivano scambiati tramite messaggistica istantanea, a volte per gioco, altre in cambio di qualche soldo, due o tre euro.



I coinvolti sono tutti minorenni tranne uno, un 18enne indagato dalla procura di Ravenna. Nei giorni scorsi molti dei ragazzini coinvolti sarebbero stati interrogati, alla presenza dei loro avvocati difensori, e l'inchiesta sembra volgere alle battute finali. Si tratterebbe in diversi casi di ragazzi di buona famiglia.



Nei risvolti della vicenda è emerso anche un significativo consumo di marijuana tra i giovanissimi: sono una sessantina, infatti, i ragazzi - nati tra il 1997 e il 2000 - segnalati in prefettura come assuntori, "clienti" del gruppetto che secondo gli investigatori curava in prima battuta il giro di stupefacenti. Anche in questo caso il traffico era gestito per lo più attraverso i social network e i cellulari. L'inchiesta non riguarda solo il litorale, da cui è partita, ma si è allargata anche all'entroterra ravennate, coinvolgendo diversi istituti scolastici e frazioni.