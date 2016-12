Dopo quasi cinque anni Totò Cuffaro lascia il carcere: "E' bello respirare la libertà"

Cuffaro non è uscito dall'ingresso principale del carcere di Rebibbia ma da quello dell'Aula Bunker in via del Casale di San Basilio. L'ex governatore della Sicilia aveva con sé degli scatoloni che contenevano lettere ricevute durante il suo periodo di detenzione. "Ho ricevuto 14mila lettere - spiega - sono parte della mia vita. Le terrò con me". Ad aspettarlo fuori dal carcere il figlio e il fratello.



"La politica non farà parte della mia nuova vita" - "La politica attiva, elettorale e dei partiti è un ricordo bellissimo che non farà parte della mia nuova vita. Ora ho altre priorità", ha quindi aggiunto Cuffaro. "Ho amato la politica e non rinnego nulla di ciò che ho fatto, non mi sento tradito".



"Ho fatto degli errori: io li ho pagati, altri no" - "Nella mia coscienza sono innocente. Sono andato a sbattere contro la mafia. Tornassi indietro metterei un airbag", ha quindi proseguito l'ex governatore della Sicilia. "Ho fatto degli errori, non mi voglio nascondere - ha aggiunto - io li ho pagati, altri no. Ora credo di avere il diritto di ricominciare".



"E' stato grande il prezzo che ho pagato per aver deciso di stare in mezzo alla gente - ha proseguito Cuffaro -. Appartiene alla mia coscienza ciò che sono stato. Non ne voglio più parlare. Credo di non aver mai favorito la mafia ma di averla sempre osteggiata e parlano gli atti amministrativi per me. Per fare una vera lotta alla mafia credo sia necessario l'impegno delle forze di polizia, dei magistrati. Ma se lasciassimo la lotta solo a loro credo che purtroppo non riusciremmo a raggiungere l'obiettivo finale. E' necessario ci sia una grande educazione. E questo è il grande errore della politica. Fin quando non sarà data alle persone la possibilità di scegliere di stare nella legalità sarà difficile vincere la mafia".