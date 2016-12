Domnica: Schettino non ha detto tutto

15:20 - "Francesco Schettino può dire di più di quello che conosce della compagnia e può parlare di tante cose. Secondo me lui protegge Costa Crociere e non capisco perché". Questo ha dichiarato stamattina a Mattino Cinque Domnica Cemortan, la giovane moldava che era con l'ex comandante in plancia nel momento dell'impatto della Concordia con gli scogli dell'Isola del Giglio. "Sono indignata" perché una sola persona è chiamata a rispondere del naufragio della Costa Concordia e "dispiaciuta per Francesco Schettino" che però, al processo, "non avrebbe detto tutto".

Inoltre Domnica, capelli castani e caschetto corto, vuole essere risarcita di 200mila euro perché "ha visto la morte in faccia" e, soprattutto, perché la sua vita "è stata distrutta completamente" sia da quell'esperienza che dalla caccia che le viene data dai media. Adesso, dice, vuole essere "lasciata stare nella sua vita privata". Infine un parere sulla richiesta di condanna a 26 anni per Schettino: "Non so se è una condanna giusta. La richiesta è una decisione della procura e io non posso dirlo".