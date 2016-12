Ciclone Mediterraneo al Centro-Sud: alto rischio nubifragi e venti forti

Nelle prossime ore deciso peggioramento del tempo a causa di una forte perturbazione in arrivo dall'Algeria che già oggi porterà la pioggia su diverse zone del Centrosud e Sardegna, con temporali a tratti anche intensi e con possibili nubifragi proprio in Sardegna. Questa stessa perturbazione a fine giornata darà vita a un violento vortice di bassa pressione , un vero e proprio ciclone mediterraneo , che domani - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - porterà la pioggia su gran parte del Centrosud e Isole, con rovesci e temporali anche di forte intensità soprattutto in Campania, Basilicata, Puglia e Sardegna , mentre tutti i nostri mari saranno spazzati da venti burrascosi, con raffiche fino a 100 km/h e mareggiate sulle coste ioniche . Grazie al graduale allontanamento dell'intenso vortice depressionario tempo in miglioramento invece nella giornata di domenica, con piogge residue e comunque in esaurimento nella prima metà del giorno solo su Medio Adriatico e regioni meridionali.

Previsioni per venerdìAl mattino molte nuvole e piogge sparse sulla Sardegna; molto nuvoloso, con qualche piovasco, anche in Piemonte e Valle d'Aosta, alternanza tra sole e nuvole innocue invece nel resto d'Italia. Nel pomeriggio si alterneranno nuvole e momenti soleggiati al Nord, con qualche piovasco solo su Alpi e Prealpi; molte nubi nel resto d'Italia, con piogge sparse su Campania, Basilicata e Calabria Tirrenica, mentre in Sardegna si formeranno temporali a tratti anche intensi. In serata rovesci e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, sulla Sardegna; piogge sparse, da deboli a moderate, su Lazio, Abruzzo, Molise e gran parte del Sud Peninsulare. Temperature massime in calo in Sardegna, con poche variazioni altrove e in generale al di sopra delle medie Venti in rinforzo ad iniziare dai Canali di Sicilia e Sardegna, entro sera su tutti i mari meridionali.



Attenzione: in Sardegna, specialmente sul lato tirrenico, le precipitazioni potranno essere di forte intensità e a carattere nubifragio, con probabili accumuli superiori ai 100 litri al m². La Protezione Civile ha emesso per oggi dalle ore 12:00 un'allerta arancione di moderata criticità per rischio idrogeologico localizzato su Campidano, Bacini Montevecchio-Pischilappiu, Iglesiente.