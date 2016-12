30 marzo 2015 Caso Mez, Sollecito: "La mia vita sequestrata, è stato insopportabile" L'ingegnere pugliese in conferenza stampa dopo l'assoluzione nel processo per la morte della Kercher: "Sono tornato in libertà, voglio dimenticare tutto, ma la ferita non smetterà di sanguinare". E "non chiamatemi più assassino" Tweet google 0 Invia ad un amico

12:50 - "Il mio è stato un sequestro insopportabile. Sono stato additato come un assassino senza uno straccio di prova. Ora sono tornato alla libertà". Lo ha detto Raffaele Sollecito in conferenza stampa dopo l'assoluzione definitiva nel processo per la morte di Meredith Kercher. "Voglio dimenticare tutto ma questa ferita non smetterà mai di sanguinare", ha aggiunto. "La mia famiglia è stata fatta a pezzi per nulla, non mi spiego il perché di tanto odio".

"Il mio rapporto con Amanda? Una semplice storia d'affetto" - "Il mio rapporto con Amanda era una semplice storia d'affetto tra due ragazzi. Auguro ad Amanda ogni bene, forse scriverò un libro, ora voglio dimenticare", ha spiegato l'ingegnere pugliese. "Ringrazio i giudici che mi hanno risarcito di tante sofferenze, la ferita non smetterà mai di sanguinare, non si cicatrizzerà mai. Sono completamente estraneo a tutta questa vicenda", ha poi ribadito. "Il dolore è ancora presente, se guardo l'esito finale la giustizia ha funzionato".



"Nessuno mi chiami più assassino" - "Non accetto mai più di essere definito assassino e mi tutelerò nelle sedi opportune nel caso ce ne fosse bisogno", ha continuato Sollecito. L'avvocato Bongiorno ha chiarito che quello di oggi è "un contributo che vuole dare Raffaele, una sua dichiarazione, che vi darà contezza del suo stato d'animo. Non è una conferenza tecnica. Non intendiamo rifare il processo; questo è un incontro con i giornalisti visto che altrimenti non lo lascereste continuare a vivere. Non intendiamo parlare di tecnicismi".



Bongiorno: "Non sfrutteremo la responsabilità civile per vendetta" - "Valuteremo istanze relativamente all'ingiusta detenzione, ma non ci sono sentimenti di vendetta nell'animo di Raffaele. Non cerchiamo vendette verso giudici che hanno sbagliato", ha infine sottolineato la Bongiorno. "E' sbagliato pensare che andremo a frustare i giudici. La responsabilità civile è un istituto serissimo, non va esercitato con spirito di vendetta, non ci sono allo stato iniziative di questo genere".



Maori: "Tocca a Rudy Guede dare spiegazioni alla famiglia Kercher" - "L'omicidio di Meredith è avvenuto esclusivamente per mano di Rudy Guede che sta scontando una condanna bassissima, è lui che deve far sapere alla famiglia Kercher la verità dei fatti", ha invece detto l'avvocato Luca Maori che ha difeso Raffaele Sollecito insieme a Giulia Bongiorno