28 marzo 2015 Napoli, protesta per casa in abito da suora I manifestanti contestano lo sgombero di un'ex scuola, di proprietà di un istituto religioso, occupata da una cinquantina di senzatetto

16:03 - Un gruppo di manifestanti travestiti da suore hanno protestato a Napoli davanti all'ex scuola Belvedere, nel quartiere Vomero, sgombrata il mese scorso da una cinquantina di senzatetto che, dopo la chiusura dell'attività didattica, avevano occupato lo stabile di proprietà di un istituto religioso. I manifestanti denunciano "un tentativo di speculazione edilizia fatta a danno di chi ha bisogno della casa".

Soprattutto, dicono, la direzione in cui sta andando la proprietà è "in contrasto con la volontà della nobildonna napoletana proprietaria dell'immobile, poi ceduto alle suore, che vincolò la donazione alla destinazione d'uso sociale". I manifestanti, facendo riferimento alla visita di sabato scorso a Napoli del Papa, hanno esposto manifesti contro la Curia.



"Cerchiamo una soluzione degna per le famiglie sgomberate ma soprattutto denunciamo la totale mancanza di sensibilità della Curia e delle suore in contrasto netto anche con il messaggio del Papa che ha messo gli 'ultimi' come missione principale della nuova Chiesa", sostengono i manifestanti.



Da un mese, dopo lo sgombero e dopo aver manifestato sotto Palazzo San Giacomo, sede del Municipio, le oltre 40 famiglie sono ospitate in una struttura messa a disposizione dal Comune, che però i manifestanti sostengono non essere adeguata alle esigenze abitative delle famiglie, molte delle quali con bambini.