Napoli, parla il dirigente della Coop modenese Cpl: appalti e consulenze fittizie

17:28 - Il "sistema corruttivo" della cooperativa modenese Cpl Concordia funzionava attraverso consulenze, spesso fittizie, e subappalti a ditte segnalate dagli amministratori pubblici che favorivano l'aggiudicazione delle gare. Lo ha spiegato nell'interrogatorio il responsabile relazioni istituzionali della Cpl Francesco Simone, nel carcere di Poggioreale. Nell'inchiesta dei pm di Napoli sono stati arrestati l'ex sindaco di Ischia e altri dirigenti.

Appalti irregolari, Simone fa il nome dell'ex sindaco di Procida - L'ex sindaco ed ex parlamentare di An Luigi Muro è indagato per corruzione nell'ambito dell'inchiesta della procura di Napoli sugli appalti della Coop Cpl Concordia. Muro è coinvolto nell'indagine coordinata dai pm Woodcock, Carrano e Loreto, sui lavori per la metanizzazione a Procida. La stessa ipotesi di reato è contestata all'ex presidente della Coop Roberto Cesari e a Nicola Verrini, ex responsabile di area per Lazio, Campania e Sardegna.



Gli sviluppi dell'indagine sono collegati alle dichiarazioni fatte da Francesco Simone. A Muro, e ad altri amministratori e funzionari da identificare, la coop avrebbe erogato ''denaro e altre utilità''.