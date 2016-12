Napoli, il vigile ha due figli disabili: i colleghi gli regalano 82 giorni di ferie

Ottantadue giorni di ferie per poter assistere i suoi due piccoli figli, entrambi disabili . E' il regalo di Natale che 41 vigili del corpo di polizia municipale di San Giorgio a Cremano , in provincia di Napoli , hanno fatto a un loro collega cedendo, come previsto dal Jobs Act , due giorni di congedo ciascuno. "Il gesto di solidarietà dei miei colleghi è il più bel dono che abbia ricevuto", commenta l'uomo.

La richiesta degli agenti è stata accettata di buon grado dal sindaco della cittadina, Giorgio Zinno: "Ho accolto con favore la richiesta di cessione delle ferie a favore del collega che conosco come gran lavoratore, poliziotto attento e persona sempre disponibile".



"Gli agenti del comando di polizia di San Giorgio sono per me una vera comunità, quasi una famiglia, con la quale condivido le soddisfazioni lavorative ma anche i momenti complessi che vivo al di fuori del lavoro - racconta commosso il destinatario del regalo -. Ringrazio anche il sindaco, sempre sensibile a tematiche come queste e pronto a porgere una mano per alleviare situazioni di difficoltà".