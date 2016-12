Napoli, 40enne ucciso in strada

Un 40enne, Fabio Coppola, è stato ucciso in strada ad Afragola con diversi colpi d'arma da fuoco mentre saliva sulla sua auto. Secondo una prima ricostruzione, ad entrare in azione sarebbero stati più killer. Non ancora chiaro se il fatto di sangue sia da inquadrare in una lotta tra i clan della zona per il controllo degli affari illeciti nella cittadina a nord di Napoli.