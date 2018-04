Napoli, 20enne scompare dopo una serata in discoteca in costiera

Sono ore d'ansia per la famiglia e gli amici di Nicola Marra, un 20enne di Napoli di cui non si hanno più notizie dopo una serata in una discoteca di Positano. Il giovane si è allontanato dal locale per prendere l'auto. I parenti hanno denunciato la scomparsa. I carabinieri stanno setacciando tutta la zona della costiera amalfitana.