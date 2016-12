22 febbraio 2015 Morto Carmine Schiavone, il pentito che denunciò il business dei rifiuti radioattivi Nel '97 l'ex boss dei Casalesi davanti alla Commissione ecomafie: "Il traffico nella Terra dei fuochi farà morire tutti in 20 anni". Disposta l'autopsia per capire la causa della morte Tweet google 0 Invia ad un amico

15:42 - E' morto nella sua abitazione nel Viterbese Carmine Schiavone, ex boss dei Casalesi, a lungo collaboratore di giustizia. La causa del decesso sarebbe un infarto. Schiavone era stato ricoverato in ospedale per una caduta. Da alcuni anni era uscito dal programma di protezione per i pentiti. Fecero scalpore le sue dichiarazioni sul traffico e l'interramento dei rifiuti tossici nella Terra dei fuochi. Disposta l'autopsia sul cadavere.

Le sue deposizioni furono determinanti per il maxiblitz che portò a 136 arresti di affiliati al clan, operazione da cui derivò il processo ''Spartacus''. Anche qui le dichiarazioni di Schiavone furono al centro delle accuse. Al termine del processo furono condannati il cugino Francesco Schiavone detto Sandokan, Michele Zagaria e Francesco Bidognetti, ritenuti la cupola del clan. Con loro furono condannate altre 30 persone. Finito il programma di protezione, Schiavone si era trasferito con la moglie e i figli nella Tuscia, in una casa nei paraggi del lago di Vico.



Disposta l'autopsia sul cadavere - Sarà affidato domani l'incarico per l'autopsia sul cadavere di Carmine Schiavone per chiarire meglio le cause del decesso dell'ex boss dei Casalesi a lungo collaboratore di giustizia. Secondo quanto si è appreso Schiavone sarebbe morto in ospedale, dove era ricoverato in seguito a una caduta. Era stato sottoposto anche a un intervento chirurgico ma stamattina ci sarebbe stato un improvviso peggioramento delle sue condizioni che ne ha causato il decesso.



Nel '97 denunciò "il business di rifiuti che farà morire tutti in 20 anni" - Il traffico e l'interramento dei rifiuti in provincia di Caserta era un affare da 600-700 milioni di lire al mese, che ha devastato terre nelle quali, visti i veleni sotterrati, si poteva immaginare "che nel giro di vent'anni morissero tutti". Parole che mettono i brividi quelle pronunciate nel 1997 dal pentito dei casalesi Carmine Schiavone davanti alla Commissione ecomafie, in una audizione i cui verbali furono desecretati nel 2013.



La sentenza senza appello pronunciata dall'ex boss riguardava tanti centri del Casertano, "gli abitanti di paesi come Casapesenna, Casal di Principe, Castel Volturno e così via, avranno, forse, venti anni di vita".

Rifiuti radioattivi "dovrebbero trovarsi in un terreno sul quale oggi ci sono le bufale e su cui non cresce più erba", raccontava Schiavone. Fanghi nucleari, riferiva, arrivavano su camion provenienti dalla Germania. Nel business del traffico dei rifiuti, secondo il pentito, erano coinvolte mafia, 'ndrangheta e Sacra Corona Unita.