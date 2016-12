De Gregorio, pm: 5 anni a Berlusconi"E' come nei peggiori processi politici"

Cinque anni di reclusione per Silvio Berlusconi e quattro anni e 4 mesi per Valter Lavitola: sono le richieste della Procura di Napoli nell'ambito del processo sulla presunta compravendita di senatori. Secondo l'accusa, il leader di Fi aveva deciso di investire milioni di euro per comprare senatori del centrosinistra, in particolare Sergio De Gregorio, con lo scopo di far cadere il governo Prodi.