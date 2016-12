Agguato nel Napoletano, grave una donna colpita al posto del marito

Una 40enne, Maria Vittoria De Mase, è stata gravemente ferita in un agguato ad Acerra, nel Napoletano: obiettivo era il marito, il 46enne Girolamo Castiello, che è rimasto illeso. La donna, che si trovava in piazza assieme al consorte, è stata raggiunta dai proiettili all'addome ed è stata portata all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove è ora ricoverata in prognosi riservata.