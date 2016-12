19 luglio 2014 Salerno, oltre 2mila immigrati soccorsi in mare sono arrivati in porto E' attraccata, nel molo 10 del porto commerciale di Salerno, la nave Etna della Marina Militare italiana Tweet google 0 Invia ad un amico

13:27 - E' attraccata, nel molo 10 del porto commerciale di Salerno, la nave Etna della Marina Militare italiana che trasporta 2.186 immigrati. Imponente lo schieramento di forze dell'ordine ma soprattutto del personale del sevizio sanitario, anche se al momento non si segnalano particolari criticità. Sin dalle prime ore del mattino sono giunti in porto diversi pullman che provvederanno al trasferimento degli immigrati nei centri di accoglienza.

Le oltre 2mila persone a bordo sono state soccorse dalla Marina, nell'ambito dell'operazione Mare Nostrum, a bordo di barconi in difficoltà. Tra gli immigrati ci sono 195 bambini, tra i nutriti gruppi di eritrei, somali, siriani, ghanesi, egiziani e marocchini (per questi ultimi due è previsto il rimpatrio). A bordo anche molte famiglie palestinesi con i propri piccoli.



Imponente la macchina organizzativa: tremila pasti caldi sono già pronti per essere distribuiti. L'autorità portuale ha anche attrezzato un capannone refrigerato per una prima accoglienza dei profughi. Preparati anche 100 posti letto nel caso in cui gli immigrati non dovessero essere subito trasferiti nei centri di prima accoglienza.