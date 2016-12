Napoli, tigre fugge dal circo Togni: ritrovata poco dopo

10:44 - Una tigre del gruppo di animali del Circo Lidia Togni, fuggita in questi giorni a San Giuseppe Vesuviano, è stata ritrovata e catturata dagli agenti della polizia che erano sulle sue tracce. Lo rende noto l'ufficio stampa della Questura di Napoli. Si era allontanata di 3-4 chilometri ed era stata avvistata da diverse persone. Il circo rimarrà nel comune fino a domani in via Vasca al Pianillo.

L'animale, una tigre del Bengala di 3 anni, è stato sedato e poi fatto entrare in gabbia. E' stato individuato in una traversa di via Purgatorio nel comune vesuviano. Non lontano si sta svolgendo il mercato rionale e ciò aveva destato preoccupazione nelle forze di polizia per le possibili conseguenze legate alla presenza del felino.