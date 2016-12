Caserta, bimbo di nove anni muore in una partita di calcetto

22:57 - Un bambino di nove anni è morto dopo essere stato colto da malore a Villa Literno (Caserta) mentre disputava un incontro di calcetto con amici presso un impianto sportivo. Il piccolo è stato portato d'urgenza dal padre alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno dove i sanitari hanno tentato in tutti i modi di salvargli la vita ma invano.

Sul posto carabinieri e magistrato di turno che ha disposto l'autopsia. La salma è stata condotta all'istituto di medicina legale di Caserta per l'esame autoptico. Il bimbo si è accasciato improvvisamente al suolo mentre stava giocando a pallone. Il padre, che era sugli spalti, l'ha trasportato in auto in una corsa disperata alla clinica di Castel Volturno (Caserta) dove però, quando è arrivato, era già in arresto cardiocircolatorio, secondo quanto hanno riferito i medici.



Scene di disperazione tra i piccoli amici sul campo di calcetto e poi tra i parenti accorsi in clinica quando le speranze flebili di salvare il ragazzo si sono rivelate vane. Il padre del bambino, secondo quanto hanno riferito i carabinieri, ha detto che il figlio non aveva problemi di salute.