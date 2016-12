15:18 - Clemente e Sandra Mastella sono stati assolti con formula piena nell'inchiesta sull'apertura di un centro commerciale a Benevento. I coniugi erano accusati di corruzione per una donazione di Maurizio Zamparini all'associazione onlus "Iside Nova", che ha organizzato per anni la manifestazione a Benevento "Quattro notti e... più di luna piena". Per il Tribunale di Benevento "il fatto non sussiste".