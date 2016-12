19 aprile 2014 Angela Merkel a Napoli tra museo, caffè, struscio, sfogliatelle e teatro La cancelliera è sbarcata a Napoli, proveniente da Ischia, in compagnia del marito Joachim Sauer. Scorta ridotta al minimo: un agente della sicurezza tedesca, in divisa, e gli agenti in abiti civili della polizia italiana Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

19:58 - Caffè, sfogliatella e pastiera per Angela Merkel nello storico caffè Gambrinus di Napoli. La cancelliere tedesca ha assaggiato i due dolci tipici della pasticceria napoletana insieme al marito, mostrando di gradire. In precedenza era stata impegnata in una lunga visita al Museo archeologico, quasi due ore nei saloni degli affreschi, dei mosaici e al "gabinetto segreto". Tappa "obbligata", il teatro San Carlo per la replica dell'Otello.